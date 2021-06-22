Воронежские школьники выложили свечами звезду в память о дне начала войны

Фото предоставлено управой Ленинского района

В ночь с 21 на 22 июня в Воронеже прошла акция «Свеча памяти», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Учащиеся школы №13 на школьном дворе выложили множеством зажженных свечей символ Красной Армии – пятиконечную звезду и надпись «Мы помним». После этого ребята причитали стихи о войне, рассказали истории из биографии своих предков защищавших нашу Родину в годы войны.

- Главное счастье нашего с вами летнего вечера 21 июня в том, что мы можем только представлять, что происходило в 1941 году. На деле мы не познаем того, как резко меняются жизни людей, когда в них врывается война. В благодарность за это мы зажигаем свечи, чтобы герои нашей страны никогда не были забыты, - обратилась к ребятам заместитель директора 13-й школы Светлана Золототрубова.