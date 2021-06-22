Полицейская машина с сиреной помогла оперативно доставить в воронежскую больницу девочку с ожогами

К сотрудникам полиции, дежурившим в центре Новой Усмани, обратилась женщина. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь получила ожоги и надо срочно доставить ребенка в областную больницу. Но движение на дороге было затруднено.

Тогда сотрудники ГИБДД приняли решение сопровождать машину, в которой везли девочку, до медицинского учреждения. Полицейские на служебном авто со спецсигналами помогли за 15 минут доставить пострадавшую в больницу областного центра.

Девочка рассказала, что получила ожоги лица и рук, когда пыталась разжечь костер с помощью специальной жидкости. Горючая смесь неожиданно вспыхнула, когда ребенок наклонился к костру, и обожгла лицо и руки.

Мама девочки поблагодарила полицейских, разместив трогательное сообщение в соцсетях.