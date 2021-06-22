В лесу в Воронеже местная жительница нашла огромную свалку костей

Во время прогулки с мопсом в лесу в микрорайоне Подгорное местная жительница обнаружила огромную груду костей. По оставленному 22 июня в соцсетях сообщению женщины, свалка появилась на повороте у дома №1б на улице Дачный поселок.

Над костями уже собрались мухи. Местная жительница уверяет, что видела и пару мышей. Стоит отвратительный запах. Женщина очень переживает за заражение леса, ведь жилые дома находятся всего в 50 метрах от него.

По информации отдела развития микрорайона: земельный участок находится в зоне ведения Семилукского филиала казенного учреждения Воронежской области «Лесная охрана» «Семилукское лесничество». До должностных лиц указанной организации доведена информация о необходимости принятия неотложных мер по приведение территории в надлежащее санитарной состояние.

Сейчас готовится обращение в полицию для того, чтобы установить виновных.