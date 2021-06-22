Воронежец переоборудовал квартиру в наркопритон

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейские обнаружили на территории жилого массива Лесная поляна наркопритон, оборудованный в одной из квартир. 36-летний владелец помещения систематически сдавал его в аренду наркоманам, которые готовили и употребляли в квартире запрещенные вещества. Оплату мужчина принимал наркотиками, которые использовал для личных нужд.

- В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных веществ, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Задержанный полицейскими владелец квартиры признался в совершении преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.