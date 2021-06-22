В Воронежской области к 22 июня число новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило две сотни

Число выздоровевших также выросло - до 83 794 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области продолжается рост количества новых случаев заражения COVID-19: за последние сутки заболевание обнаружили у 201 человека. Общее же количество жителей с подтвержденным диагнозом достигло 88 531.

Число выздоровевших также выросло - до 83 794. За сутки медикам удалось выписать 181 пациента.

Однако и рост числа умерших не остановился: скончались уже 3 682 жителя Воронежской области. Только за последний день справиться с последствиями коронавируса не смогли 15 человек.

Ранее в департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали, что самой юной жертвой коронавируса ребенок в возрасте года и 10 месяцев. Самому пожилому жителю региона, умершему от ковида, было 102 года.