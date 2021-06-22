В столкновении двух машин на перекрестке в Воронеже пострадали четыре человека

Полицейские выясняют обстоятельства аварии Фото: из архива «КП»

Вечером в понедельник, 21 июня, в Воронеже на улице Корольковой столкнулись «Пежо 107» и ВАЗ-211440. По предварительным данным полиции, иномарка, которой управляла 32-летняя жительница Воронежа, двигалась со стороны улицы 206 Стрелковой Дивизии в направлении улицы Чебышева. На нерегулируемом перекрестке, выезжая с второстепенной дороги, девушка не уступила дорогу ВАЗу, который ехал по главной и совершал левый поворот. Отечественным автомобилем управлял 55-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили автомобилистка и два ее пассажира в возрасте 50 и 54 лет, а также второй водитель и его 54-летняя пассажирка. Всех их доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские организовали проверку.