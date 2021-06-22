В рамках акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» воронежцы зажгли 12 тысяч свечей

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У вечного огня появилась надпись «Воронеж помнит». Свечи и лампады также были выложены в форме Ротонды – приемного отделения больницы, разрушенного во время битвы за наш город. Эту уникальную инсталляцию на Площади Победы в Воронеже создали активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и участники движения «Волонтеры Победы».

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Кстати, инициатором про проведению работ по консервации Ротонды в прошлом году выступил депутат Государственной Думы от Воронежской области, председатель Воронежского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Он отметил, что этот уникальный объект важен не только для жителей Воронежской области, но и для всех россиян. Он подчеркнул, что консервация Ротонды стала народным проектом, поскольку десятки воронежцев и воронежских предприятий перечисляли средства на его реализацию.

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«Ровно 80 лет прошло, как тревожный голос Юрия Левитана сообщил страшную весть. Этот голос сопровождал весь ход войны, и каждый раз при его первых звуках, несмотря ни на что, надежда затмевала тревогу в сознании советских людей. Именно надежда, единение и мужество наших предков приближали тот миг, когда из репродукторов прозвучало долгожданное слово «Победа». Жизнями, неимоверным трудом и жестокими лишениями за нее заплатили очень многие воронежцы» - отметили в совместном обращении к Воронежцам вице-спикер Государственной Думы РФ Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.