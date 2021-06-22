Шесть воронежских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Шесть воронежских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики. Все стобалльники окончили школы Воронежа. В основной период предмет сдавали 6836 человек из 7 135 подававших заявление.

Общие результаты ЕГЭ этого года остались на уровне прошлых двух лет: 70 и более баллов получили 2205 человек (32.26 %), 85 и более баллов заработали 274 выпускников (4.01 %). Средний балл по региону - 56. Минимальное количество баллов для получения аттестата - 27 баллов. Отметим, что в 2021-м экзамен по базовой математике отменили. Профильную выбрали выпускники, поступающие в технические вузы.

На выполнение ЕГЭ по предмету отводилось 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамен прошёл без сбоев, с соблюдением всех необходимых мер безопасности во всех пунктах проведения экзамена.

Напомним, 32 выпускника Воронежской области написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Наивысший балл по химии получили девять человек, 12 выпускников на отлично сдали литературу.