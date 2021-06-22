10 сотрудников санатория-профилактория «Энергетик» получили награды из рук директора Нововоронежской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Двоим вручили нагрудный знак «За заслуги перед воронежским здравоохранением», еще четверым – Почетные грамоты. Семь человек отметили Благодарственными письмами от Нововоронежской городской Думы.

Фото: управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Пять сотрудников санатория-профилактория «Энергетик» Нововоронежской АЭС получили награды «За заслуги перед Нововоронежкой АЭС» III степени из рук директора атомной станции Владимира Поварова. Еще пятерым Владимир Петрович вручил Почетные грамоты. Напомним, коллектив санатория-профилактория в 2020 году обеспечивал безопасность оперативного персонала атомной станции, и вместе с ними находился в изоляции, на протяжении нескольких месяцев.

Фото: управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

«Одна из главных ценностей Госкорпорации «Росатом» – Единая команда. Весь прошлый год мы – атомщики, были единой командой с вами – врачами, медсестрами. Вы достойно выдержали все трудности, связанные с пандемией, вы выстояли и были всегда впереди. Наша единая команда – неделима. Мы всегда будем поддерживать вас, помогать по мере сил. В профессиональный праздник желаю вам здоровья. Если оно будет у вас, будет и у нас. И как пел Владимир Трошин: «Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах», – сказал на торжестве Владимир Поваров.

Фото: управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Стоит отметить, что в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на базе Клинической больницы № 33 г. Нововоронежа при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС заработала ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Атомщики оказали помощь в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом, в организации резервного коечного фонда на 60 мест для больных ковидом, ремонте аппаратов КТ и МРТ. Выделено 6 млн рублей на приобретение машин спецтранспорта. Также профсоюзный комитет НВ АЭС помог КБ № 33 с покупкой нового специализированного медоборудования для борьбы с COVID-19 на сумму более 16 млн рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru