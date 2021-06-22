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Общество22 июня 2021 11:14

В районе Воронежской области ввели карантин по бешенству

Очаг выявили в Острогожске
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Карантин на территории района действует до 31 августа

Карантин на территории района действует до 31 августа

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области до 31 августе 2021 года ввели карантин по бешенству в Острогожском районе. Очаг смертельно опасного заболевания выявили в личном подсобном хозяйстве в городе Острогожске на улице Маршака.

В течение карантина на территории района запрещается проводить лечение больных восприимчивых к бешенству животных, посещать территорию посторонним лицам, ввозить и вывозить животных, кроме вакцинированных от бешенства. Запрещены также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов животных, проведение ярмарок и других мероприятий с участием животных.