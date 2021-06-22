Первая смена детского отдыха в Воронеже завершается без коронавируса

Фото Александра Черных Фото: из архива «КП»

В воронежских летних оздоровительных лагерях завершается первая смена. Отдых детей проходит в штатном режиме, сообщили в мэрии. Персонал готовится к приему второго потока ребят.

– Мы работаем без выезда детей с территории лагерей отдыха, весь технический и педагогический персонал регулярно тестируется на коронавирусную инфекцию, пока случаев заболевания не было зафиксировано, – поделилась заместитель главы по социальной политике Надежда Савицкая Надежда Петровна.

В мэрии напомнили, что даже при выявлении даже единичного случая ковида, работу смены прекратят.