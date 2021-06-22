Всех, кто будет работать на общегородском выпускном в Воронеже, протестируют на коронавирус

Фото Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП»

В мэрии рассказали, что, несмотря на просьбы некоторых родителей об отмене мероприятия в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, подготовка к празднику идет в обычном режиме. Однако в мэрии учили тревоги родителей и намерены усилить противоэпидемические меры. Так, например, будут тестировать не только выпускников и взрослых, но и всех, кто будет работать на мероприятии. Тестирование на наличие вируса пройдут все технические работники. К выпускному мэрия закупила 15 тысяч масок.

В администрации напомнили, что участие в празднике добровольное:

– Мероприятие на воздухе и со всеми предпринимаемыми мерами защиты в любом случае будет куда более безопасным, чем времяпрепровождение в закрытых помещениях. Если какие-то классы или даже школы откажутся от участия в общегородском выпускном – это не сделает мероприятие хуже. Главное, чтобы он прошел максимально безопасно, – отметил мэр Вадим Кстенин.