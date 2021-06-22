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Общество22 июня 2021 9:09

В Воронеже ищут художников для росписи бетонного забора на улице Донбасской

Управление Росреестра объявило конкурс граффити «Новый взгляд»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Воронежское управление Росреестра объявило конкурс «Новый взгляд» среди профессиональных мастеров жанра street-art, а также любителей. Участникам предлагается подготовить проект граффити для художественного оформления бетонного забора, расположенного на западной стороне на участке по адресу г. Воронеж, ул. Донбасская, 2, (размер 33,6м х 2,08м).

- Любой желающий может оставить заявку на свое участие, которая будет рассмотрена экспертным советом конкурса, состоящим из представителей органа власти и различных сфер современного искусства, - отметили организаторы.

Заявки об участии принимаются с 20 июня до 10 июля на почту: u360722@r36.rosreestr.ru. Заявка должна содержать: Ф.И.О., дату рождения, образование, ссылку на соцсеть, портфолио.

Эскизы принимаются по тому же электронному адресу в период с 11 июля по 10 августа 2021 г. в формате jpeg. Участник выкладывает на сторонний ресурс для скачивания изображение в высоком качестве (не менее 300 dpi) и присылает ссылку для скачивания.

Отбор кандидатов и определение победителя пройдет с 11 августа по 16 августа. А реализация проекта - с 17 августа по 20 сентября.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 84732107620 Анастасия и по указанной выше электронной почте.