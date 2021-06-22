В Воронежской области количество пневмоний выросло в два раза за месяц

Фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

За месяц в Воронежской области количество пневмоний, выявленных по результатам КТ-диагностики, выросло в два раза. Как сообщила заместитель руководителя облздрава Наталья Нехаенко на заседании регионального оперштаба, отмечается и рост тяжелых форм.

В стационарах региона сейчас проходят лечение 1 929 пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении находится 4 438 пациентов. Для оказания медпомощи воронежцам с COVID-19 развернуто 2 345 коек в 21 медицинском учреждении, из них 1 713 имеют кислородную подводку.

Прививку от коронавируса сделали 29,45% жителей региона. Вакцинировались более 330 тысяч человек, из них которых - 282,5 тысячи.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в области решили закрыть детские комнаты в торговых центрах. Также губернатор согласовал снижение заполненности залов театров, кинотеатров и концертных залов до 50%. Владельцам ресторанов, кафе, баров и фудкортов пригрозили закрытием заведений, если выявятся повторные нарушения.