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Общество22 июня 2021 8:31

Воронежцам разрешили охотиться на сурка-байбака не ближе 300 метров друг от друга

Правительство области утвердило нормы допустимой добычи
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Воронежского стрелкового клуба

Фото Воронежского стрелкового клуба

Правительство Воронежской области опубликовало постановление, регулирующее нормы допустимой добычи сурка-байбака.

Так, охота на байбака допускается с подхода и из засады. Использование механических транспортных средств, подъезд к колонии сурков на машине и стрельба из машины запрещены, и являются браконьерством.

Документ также утверждает нормы пропускной способности охотничьих угодий: охотники должны находиться на расстоянии не менее 300 м друг от друга в любую сторону. Это позволяет обеспечить их безопасность без ущерба для качества охоты.

Напоминаем, что с 1 января в РФ вступили в силу новые правила охоты. Рекомендуем освежить их в памяти, в том числе по вопросу разрешенного оружия, которое может использоваться для охоты на сурка (Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты").