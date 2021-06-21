«Одни не останетесь»: Глава Воронежа пообещал поддержку жильцам затопленных домов

Фото – мэрия Воронежа

Жильцы пострадавших из-за коммунальной аварии домов в районе переулка Севастопольский в Воронеже могут получить единовременную выплату. Это решение мэр Вадим Кстенин озвучил во время личной встречи с инициативной группой граждан 21 июня. «Подъемные» деньги глава города попросил выделить водоканал, чтобы у людей были средства на первом этапе.

Также глава города пояснил, что в ближайшее время дома и дворы шести семей будут очищены после залития и отремонтированы.

– Вы не переживайте, мы полностью понимаем вашу беду и не бросим вас с ней один на один. «РВК-Воронеж» будет от начала до конца с вами заниматься оценкой ущерба, совместно определяться по возможности его компенсации. С каждым индивидуально будет проводиться работа: кто-то захочет компенсацию денежную за утраченное, кому-то потребуется проведение ремонтных работ. Это будет живой диалог с предприятием. Об этом мы договорились в присутствии прокурора города, который будет четко контролировать процесс и в случае необходимости – в него вмешиваться, – пояснил Вадим Кстенин.

Во встрече с жителями также приняли участие и. о. генерального директора ООО «РВК-Воронеж» Сергей Тишанинов, прокурор города Василий Яицких, руководители управы Железнодорожного района Леонид Беляев и управления ЖКХ администрации Воронежа Дмитрий Соломаха.

Утром на еженедельной планерке в мэрии градоначальник поднял вопрос о мерах поддержки пострадавшим воронежцам. Он поручил в сжатые сроки объективно оценить ущерб и выработать алгоритм действий по его компенсации. Уже сегодня в домах начала работу межведомственная комиссия. Горожане в свою очередь попросили Вадима Кстенина ускорить этот процесс. И. о. гендиректора ООО «РВК-Воронеж» Сергей Тишанинов заверил, что с 22 июня количество людей в комиссии увеличат.

– С вами постоянно будут работать ответственные руководители, у вас будут их прямые личные номера телефонов, но и я со своего контроля проблему снимать не буду. Если нужно - будем встречаться еще, пока все вопросы не будут сняты, – заверил Вадим Кстенин участников встречи.

Напомним, авария на водоводе произошла утром 17 июня. Десятки многоэтажек остались без воды, а ряд частных домов переулка Севастопольский оказался затоплен. Жителей эвакуировали, для них был развернут пункт временного размещения с питьевой водой. В результате осмотра места аварии было установлено подтопление 12 приусадебных участков и 4 жилых дома.