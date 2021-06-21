В Воронежской области усилят контроль за купающимися на водоемах

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежский губернатор Александр Гусев поручил усилить контроль за жителями региона, купающимися на пляжах. Это связано с первыми случаями утонувших. Об этом 21 июня рассказали в пресс-центре регионального правительства.

С 15 по 20 июня в водоемах области во время отдыха погибли уже два человека. Так, 20 июня из реки Дон Лискинском районе спасатели вытащили тело 60-летнего мужчины, а из озера Большое тело 32-летнего мужчины.

– Сейчас нужно усилить контроль и патрулирование в местах купания. Температуры экстремально высокие будут, люди потянутся к воде. Соответственно, вероятность несчастных случаев возрастает, — отметил Александр Гусев.

Кроме того, глава региона также напомнил о контроле за пляжами, на которых официально не разрешено купаться.