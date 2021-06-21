На закрытии второй части Платоновфеста воронежцы услышали скрипку Гварнери

фото Платоновского фестиваля

Мощную музыкальную программу представил воронежцам в своей июньской части Платоновский фестиваль. Начало задал ей пианист Николай Луганский. Мастер так вдохновлен произведениями, которые играет, что даже взорвавшийся софит не смог выбить его из колеи.

И еще три следующих концерта академической музыки не уступили фронтмену. Блистательный пианист Сергей Тарасов исполнил Шопена, Шуберта и Мусоргского. А представители молодого поколения, виолончелист Златомир Фанг и пианист Алексей Мельников - произведения Франка, Яначеке и Рахманинова. Кстати, Алексей Мельников - ученик Николая Луганского.

- Для меня Николай Луганский - пример не только мастерства, но и в целом служения искусству. Например, он может прилететь из Рио-де-Жанейро и, не переодеваясь, приехать в консерваторию, чтобы заниматься со студентами, исключительно из альтруистических побуждений, - отметил Алексей Мельников:

А самый молодой виолончелист, лауреат первой премии Международного конкурса имени Чайковского Златомир Фанг прилетел из США, чтобы поучаствовать в Платоновфесте.

- Потребовалось очень много бумажной работы по заполнению необходимых документов, чтобы получить разрешение на въезд в Россию. Нам помогал российский менеджер, поэтому все прошло очень гладко, и без проблем пропустили на таможне, нигде не задерживая, - признался музыкант.

Златомир Фанг и Алексей Мельников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Супруги, скрипачка Алена Баева и пианист Вадим Холоденко прилетели на Платоновфест из Люксембурга. Си-минорные рондо Шуберта и соната Респиги, Вторая соната Шумана в ре миноре в исполнении музыкальной пары поставили финальную точку в июньской части форума искусств. Эти произведения редко исполняются. Тем более, не каждый день воронежцам играют на скрипке Гварнери 1738 года.

- В старинных скрипках, как это ни парадоксально и необъяснимо с физической точки зрения, - есть душа, - уверена Алена Баева. - У Страдивари по сравнению с Гварнери звук гораздо мягче - он округлый, объемный, очень благородный и теплый. Гварнери гораздо сфокусированнее, жестче, иногда ярче. Инструменты этого мастера часто сделаны небрежно, немного несимметрично, какие-то детали - явно наскоро. Но в них есть что-то неуловимое. И смычки, на которых я играю - тоже старинные, французские. Это невероятно: как палочка из бамбукового дерева с конским волосом может настолько изменить звук. И я рада, что могу дарить людям уникальные моменты звучания. Классическое искусство никогда не повторяется.

фото Платоновского фестиваля

У супругов трое детей, самая маленькая, четырехмесячная дочка ждала маму за кулисами. Скрипачка не разделяет профессиональную деятельность от материнства.

- Есть прекрасный пример. У Клары Шуман было восемь детей, но у нее была блистательная карьера пианистки. И я раньше все думала, как же она управляется. Сейчас читаю дневники ее дочки. Оказалось, Кларе очень повезло: две старшие дочери за всем следили, она гастролировала, а летом семья воссоединялась…. Я уверена, что дети мобильны и их можно взять с собой на концерт, до определенного возраста им кроме мамы рядом ничего особенно не нужно. И в принципе со всеми тремя это подтвердилось. Теперь старшие ходят в школу, приходится их оставлять. Но когда я дома, неделю или две в месяц стараюсь точно быть дома, - я просто целый день только мама. И будучи в отъезде, тоже включена во все их дела...

Финальный аккорд летней части 11-го Платоновфеста прозвучал ярко. Надеемся, эпидситуация по коронавирусу позволит осенью провести третью часть Платоновского фестиваля - с иностранными участниками.