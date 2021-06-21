«РВК-Воронеж» поможет семьям, чьи дома пострадали от подтопления из-за порыва на водоводе

ООО «РВК-Воронеж» возместит ущерб горожанам, чьи дома пострадали от подтопления из-за коммунальной аварии, произошедшей на магистральном водоводе диаметром 1000 мм в переулке Севастопольский на Левом берегу. Об этом рассказал на планерке мэр Вадим Кстенин, сообщили в пресс-службе горадминистрации 21 июня.

Всего в результате аварии пострадало четыре домовладения, два из которых разделены на двух собственников. Ущерб возместят шести семьям.

– Считаю справедливым, чтобы ресурсоснабжающая организация оказала помощь гражданам. Соответствующие переговоры с руководством «РВК-Воронеж» я уже провел, компания готова возместить ущерб имуществу людей, нанесенный при аварийной ситуации. Необходимо в самые сжатые сроки выработать алгоритм действий и объективно оценить ущерб, держите эту работу на личном контроле, – дал указания руководителям управы района и управления ЖКХ градоначальник.