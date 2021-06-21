В Воронежской области пойдет под суд банда мошенников, обманувшая пенсионеров на 2,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Острогожский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали 6 жителей Московской области. Они обвиняются в покушении на крупное мошенничество в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области 21 июня.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые разыскивали жертв своих махинаций через электронную базу данных о лицах, ранее приобретавших лекарственные препараты и пищевые добавки. Затем с ними связывались, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. В разговоре обещали им выплаты компенсаций за якобы причиненный вред здоровью некачественными товарами. Для получения компенсации гражданам необходимо было предварительно заплатить определенный взнос. После чего злоумышленники просили перевести им деньги с использованием системы быстрых платежей.

Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. Таким способом они успели обмануть 16 жителей Воронежской и других близлежащий областей, большинство из которых являются пенсионерами.

Уголовное дело направлено в Острогожский районный суд для рассмотрения по существу.