В Воронеже приостановили работу троллейбусного маршрута № 8

В Воронеже продолжается благоустройство главной улицы города – проспекта Революции. В связи с этим будет приостановлена с 21 июня работа троллейбусного маршрута № 8. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Троллейбус курсирует от ВГУ в Северо-Восточный район (ост. Школа). Неудобства связаны с тем, что на время проведения благоустроительных работ отключат контактную сеть.

В мэрии напомнили, что в качестве альтернативы для перемещения по городу воронежцы могут воспользоваться автобусным маршрутом № 52, дублирующим троллейбус № 8 на наиболее оживленных направлениях.