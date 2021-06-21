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Общество21 июня 2021 17:16

В Воронеже приостановили работу троллейбусного маршрута № 8

Причиной стали ремонтные работы на Проспекте революции
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронеже продолжается благоустройство главной улицы города – проспекта Революции. В связи с этим будет приостановлена с 21 июня работа троллейбусного маршрута № 8. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Троллейбус курсирует от ВГУ в Северо-Восточный район (ост. Школа). Неудобства связаны с тем, что на время проведения благоустроительных работ отключат контактную сеть.

В мэрии напомнили, что в качестве альтернативы для перемещения по городу воронежцы могут воспользоваться автобусным маршрутом № 52, дублирующим троллейбус № 8 на наиболее оживленных направлениях.