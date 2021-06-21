В торговой точке воронежского аэропорта продавали «просрочку»

Сотрудники воронежской транспортной прокуратуры провели пункт общественного питания, работающий в международном аэропорту «Воронеж» и нашли существенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований технических регламентов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 21 июня.

В ООО «Эстор» покупателям предлагали продукцию с истекшим сроком годности, а у персонала отсутствовали медицинские книжки.

В придачу покупателям не был продемонстрирован ассортимент изготавливаемой продукции, отсутствовало бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха и маркировка инвентаря, а моечные ванны не были оборудованы вытяжными системами.

Таким образом, руководителю фирмы прокуроры внесли представление об устранении нарушений, а одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.