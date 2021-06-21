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Общество21 июня 2021 16:31

В Воронежской области назначен новый руководитель управления по охране объектов культурного наследия

Время работы его предшественника ознаменовалось скандалом со сносом старинного хлебозавода
Олег ИВАНОВ
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Новым руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия стал Никита Гарашкин. На этот пост он назначен указом губернатора Александра Гусева с 21 июня текущего года на срок полномочий главы региона.

Бывший глава регионального управления Владимир Перцев уволился со своего поста 25 мая. Указ об освобождении чиновника с должности подписал губернатор Александр Гусев. Как отметили в правительстве региона, Перцев покинул пост по собственной инициативе. Он занимал его с ноября 2018 года.

Самым громким инцидентом во время работы Владимира Перцева стал снос известным застройщиком старинного хлебозавода в центре Воронежа: управление во время не отреагировало на сигналы общественников о посягательствах на комплекс паровой мельницы, его признали объектом культурного наследия буквально через пару дней после демонтажа.

Позже стало известно, что «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой может буквально возродиться из пепла. Старинное здание, которое до последнего времени занимал хлебозавода №1 (Фридриха Энгельса, 88), могут восстановить. О такой договоренности с застройщиком - компанией «Выбор» - сообщил 29 мая на форуме «Зодчество VRN» помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.