В Воронежской области назначен новый руководитель управления по охране объектов культурного наследия

Новым руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия стал Никита Гарашкин. На этот пост он назначен указом губернатора Александра Гусева с 21 июня текущего года на срок полномочий главы региона.

Бывший глава регионального управления Владимир Перцев уволился со своего поста 25 мая. Указ об освобождении чиновника с должности подписал губернатор Александр Гусев. Как отметили в правительстве региона, Перцев покинул пост по собственной инициативе. Он занимал его с ноября 2018 года.

Самым громким инцидентом во время работы Владимира Перцева стал снос известным застройщиком старинного хлебозавода в центре Воронежа: управление во время не отреагировало на сигналы общественников о посягательствах на комплекс паровой мельницы, его признали объектом культурного наследия буквально через пару дней после демонтажа.

Позже стало известно, что «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой может буквально возродиться из пепла. Старинное здание, которое до последнего времени занимал хлебозавода №1 (Фридриха Энгельса, 88), могут восстановить. О такой договоренности с застройщиком - компанией «Выбор» - сообщил 29 мая на форуме «Зодчество VRN» помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.