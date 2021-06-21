Леса под Воронежем оказались беззащитны перед пожарами

Многочисленные нарушения профилактических правил в любой момент могли привести к страшному лесному пожару Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники прокуратуры Левобережного района проверили, как соблюдаются законы, обеспечивающие пожарную безопасность, в Новоусманском лесничестве.

Оказалось, что арендаторы леса вовремя не убирают «сушняк», остатки срубленных деревьев, мусор и другие горючие материалы. К тому же они не делали минерализованных полос, предохраняющих от огня. Кроме того, арендуемая территория не укомплектована противопожарным инвентарем и информационными табличками.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителей юридических лиц: ООО «СтройРесурс», ООО «НедраРесурс», ООО «Энергосетевая компания», ООО «СтройИнвест» административные дела по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима».

А директору Новоусманского лесничества внесли представление об необходимости скорейшего устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.