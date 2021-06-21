В райбольнице под Воронежем работали водители без психиатрического освидетельствования

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Сотрудники Гострудинспекции нашли нарушения трудового законодательства в БУЗ ВО «Рамонская районная больница». Во время проверки ревизоров, оказалось, что водители медучреждения работали без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Об этом 21 июня, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Воронежской области.

Также в больнице уборщикам и лифтеру выдавали средства индивидуальной защиты не в полном объеме. После проверки гострудинспекции все нарушения в больнице устранили.

– Виновные будут привлечены к административной ответственности. Им назначат штрафы – добавили в надзорном ведомстве.