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Общество21 июня 2021 15:32

В райбольнице под Воронежем работали водители без психиатрического освидетельствования

После предписания Гострудинспекции нарушения устранили
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Сотрудники Гострудинспекции нашли нарушения трудового законодательства в БУЗ ВО «Рамонская районная больница». Во время проверки ревизоров, оказалось, что водители медучреждения работали без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Об этом 21 июня, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Воронежской области.

Также в больнице уборщикам и лифтеру выдавали средства индивидуальной защиты не в полном объеме. После проверки гострудинспекции все нарушения в больнице устранили.

– Виновные будут привлечены к административной ответственности. Им назначат штрафы – добавили в надзорном ведомстве.