Воронежец взял взаймы 1,5 миллиона рублей, а возвращать их не стал

Должнику грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере 35-летнего жителя Северного микрорайона.

По данным следствия, в 2017 году этот мужчина через знакомых обратился к 46-летнему жителю Рамонского района с просьбой дать ему 1,5 миллиона рублей якобы на развитие бизнеса. Тот согласился, договорившись, что через определенный срок эту крупную сумму ему вернут.

Однако в итоге житель Рамонского района свои деньги так и не получил. Более того, должник явно стал уклоняться от контактов со своим кредитором. Тогда обманутый мужчина написал заявление в полицию.

Стражи порядка установили, где должник находится и задержали его. В отделе полиции он признался, что деньги потратил, а вернуть не мог из-за тяжелого материального положения.

- В отношении должника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.