Три воронежских врача стали победителями Всероссийского конкурса

Стали известны итоги Всероссийского конкурса врачей. В этом году заявки на участие в нем подали 609 медиков из 58 субъектов и 8 федеральных органов исполнительной власти. От Воронежской области в соревновании по профессии участвовали 28 врачей. Трое стали победителями.

В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» 2 места удостоился главный врач «Воронежского областного клинического онкологического диспансера» Иван Мошуров.

В номинации « Лучший санитарный врач» 2 место досталось заместителю главного врача Воронежского центра профилактики и борьбы со СПИД Тамаре Ситник.

Третье место в номинации «Лучший онколог» завоевал врач-онколог онкологического отделения №10 Воронежского онкодиспансера Александр Овсянников.