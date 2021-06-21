В Воронежской области собираются перестроить советский кинотеатр

Проект для реконструкции кинотеатра «Родина» в городе Павловск Воронежской области в течение полугода разработает ПИ «Гипрокоммундортранс». 18 июня компания стала победителем открытого конкурса. Стоимость работ составит более 5,5 млн рублей.

Заказчиком стал отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского района. Проектные работы оплатят за счет муниципального бюджета.

Кинотеатр до реконструкции Фото: предоставлено АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс».

Старое здание кинотеатра состоит из двух частей, в основной из которых, трехэтажной, располагаются кинозал, киноаппаратная, административные, хозяйственные помещения. Во второй, одноэтажной, части находятся фойе, вестибюль и кинокассы. Теперь же заказчик хочет надстроить ее вторым этажом, чтобы разместить там малый зал с фойе и современное арт-кафе. На первом этаже также будет буфет.

Каким может стать кинотеатр после реконструкции

После реконструкции фильмы будут показывать в двух зрительных залах – на 462 места и 120 мест. Проектировщики также подготовят интерьерный дизайн-проект, подберут соответствующую мебель и современное оборудование.

Будет благоустроена и прилегающая к кинотеатру территория. По ландшафтному дизайн-проекту создадут зеленую зону отдыха со скамейками и декоративной подсветкой.