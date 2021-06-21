«Мы уже не замечаем эти потасовки»: жителя Воронежской области задержали за драку

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о драке на улице Пролетарской. Прибыв на место происшествия, они нашли раненого человека. Вызвали скорую помощь и задержали второго участника драки.

В ходе оперативной работы выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого один нанес несколько точных ударов другому. Обидчиком оказался 37-летний мужчина, который уже был неоднократно судим за различные правонарушения. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

– У нас столько этих потасовок, что мы их даже не замечаем», – рассказала «КП» жительница города.

Другой россошанец добавил:

– На Пролетарской много мест, где каждые выходные (а иногда и каждый день) проходят какие-то драки.

За первое полугодие 2021-го сотрудники Росгвардии пресекли пять фактов подобных преступлений.