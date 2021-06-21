Tele2 проанализировала музыкальные вкусы воронежцев

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Музыкальный чарт составлен на основе предпочтений пользователей, заменивших сигнал вызова на любимую композицию с помощью услуги «Гудок».

Хиты, которые воронежцы чаще всего устанавливают вместо обычных длинных гудков, принадлежат жанру поп-музыки. Самой популярной композицией стала «Ты горишь как огонь» в исполнении Slawa Marlow. На втором месте – трек «Ягода малинка» Хабиба, на третьем – Artik & Asti с композицией «Истеричка». Также в топ-5 вошли КУЧЕР и JANAGA с треком «По щекам слезы» и DOROFEEVA с песней Gorit.

Клиентам Tele2 доступны десятки тысяч мелодий в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу «Гудок» составляет 4 рубля в сутки. Пользователи сервиса могут создавать плейлисты, настраивать время и день недели проигрывания, а также обмениваться треками с друзьями.

Сервис предоставляет различные дополнительные опции клиентам Tele2. Например, есть премиум-версия – «Гудок+»: вместо двух треков пользователи могут загружать из каталога мелодий до пятидесяти песен, которые будут прослушивать знакомые при звонке. Меломаны могут также подключить опцию «Гудок дня» и ежедневно радовать своих друзей новой композицией, которая в премиум-версии доступна бесплатно. «Свой гудок» позволяет установить любой звуковой файл с компьютера абонента, а с помощью опции «Скопируй» пользователи могут копировать понравившиеся мелодии у другого клиента Tele2.

Чтобы воспользоваться услугой «Гудок», достаточно зайти в голосовое меню, набрав короткий номер 0550, на сайте gudok.tele2.ru или в мобильном приложении «Гудок» для iOS и Android Каталог мелодий постоянно обновляется.