Воронежцам за прививку от коронавируса обещают лотерейные билеты

Работы врачам опять прибавилось, число заболеваний "ковидом" все растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оригинально стимулировать вакцинацию решили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сделавшим прививку обещают выдать лотерейные билеты. Розыгрыш по ним собираются организовать во всех городах и районах Воронежской области. Суммы потенциальных выигрышей пока не озвучивают.

Также на оперативном штабе разрешили использовать транспорт местных властей для вакцинации маломобильных людей. А сотрудникам департамента экономического развития Воронежской области поручили проработать систему грантов для медучреждений за выполнение планов по прививкам.

Напомним, ранее губернатор Александр Гусев озвучил инициативу премировать каждого из членов рабочих коллективов, где прививки сделали более 50 процентов сотрудников. Однако пока это касается только бюджетных организаций.

А тем временем областные власти отменили все массовые мероприятия и в июне, и в июле.