В финалах воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса трижды победителя определяла только серия пенальти

Финалы весеннего сезона получились интересными и упорными. Фото: предоставлено организаторами турнира.

В Воронеже состоялись решающие матчи весеннего сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. Напомним, в соревновании с таким громким названием играют команды, представляющие местные предприятия и фирмы.

Финальные поединки в каждой из групп выдались очень упорными. «Золотой кубок 1» разыграли в серии пенальти «Сбербанк» и «Молвест». Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались банкиры - 3:2. В матче за третье место «Продмаркет» разгромил «ЭкоНиву Черноземье» - 7:1.

Финал «Серебряного кубка 1» между «Воронеж-оил» и Glockners был очень напряженным и завершился со счетом 4:3.

В «Золотом кубке 2» вновь не обошлось без пенальти в матче «ЭФКО» и «Космос-Нефть-Газ». Там также основное время завершилось вничью 1:1. А по серии пенальти игроки продовольственной компании оказались сильнее – 3:2. Не уступил по накалу эмоций и матч за третье место между командами «Канцлеръ» и «Электросигнал» (3:1).

В решающем матче «Серебряного кубка 2» команде «Курьер Сервис Экспресс» удалось взять реванш у «ДОМ.РФ» (4:2), а коллектив «КБХА» справился с «РВК-Воронеж» (3:2).

В итоговой встрече «Золотого кубка 3» в упорной борьбе «Авангард-Агро» дожал «Газпроектинжиниринг» (2:1). Богатым на голы получился матч за «бронзу» между «ГК Боравто» и «СК Выбор» (8:3).

В финале «Серебряного кубка 3» порадовали голами «Комус» и «Ростелеком» (5:2).

Судьба «Золотого кубка 4» решилась в послематчевой серии пенальти - «Гидравлика СК» обыграла «Этажи». И снова после 90 минут 1:1. А в серии пенальти «гидравлики» оказались точнее – 3:. В матче за третье место «КП ВО Единая дирекция» победила Hoff - 4:3.

В финальном матче «Серебряного кубка 4» команда «ЦентрЭлектроМонтаж» была сильнее «ВЭЗ» - 3:2.