В Воронеже обнаружили еще три аварии на водопроводе

Фото РВК-Воронеж

На утро 21 июня в Воронеже зарегистрировали три новых порыва на водопроводе по адресам: ул. Менделеева, 26; ул. Кольцовская, 31 и ул. Циолковского, 123.

- После сообщения об утечке, поступившего в контакт-центр, на объект направляются специалисты для обследования сетей, выяснения их балансовой принадлежности и особенностей проходящих коммуникаций, чтобы к приезду аварийной бригады важная первичная информация была уже подготовлена, и не потребовалось дополнительное время на её сбор, - рассказали в пресс-службе РВК-Воронеж. - Кроме того, разрабатываются схемы технологических переключений, чтобы максимально сократить зону, где необходимо ограничить водоснабжение. Следующий этап – согласование смежных коммуникаций – обязательный для производства земляных работ.

В таких случаях водоканал ищет возможности минимизировать отключения воды. Если в зону обслуживания участка попадает много домов, то ремонт проводят в ночное время.

- Если же утечка небольшая, т.е. вода выходит на поверхность, при этом ничего и никого не топит, хоть и образует лужу, а в зону перекрытия попадают один-два дома, то, скорее всего, такой объект также будет восстанавливаться «вторым эшелоном». В результате, от момента поступления заявки до её выполнения, могут пройти сутки и более. Но это не значит, что «в водоканале про нее забыли» или «ничего делать не собираются». Все поступившие сообщения будут отработаны, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

При этом в водоканале уточнили, что оплата потерь воды – это затраты и риски предприятия и на потребителей они не распределяются.