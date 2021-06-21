В Воронежской области отменили все массовые мероприятия в июле

Тяжелых случаев коронавируса по-прежнему много, тем более, что количество заболеваний все увеличивается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 21 июня, стало известно, что отмену всех массовых мероприятий продлили и на июль. Областные власти поручили главам районов следить за соблюдением этого решения, а также проконтролировать проведение дезинфекции в жилых домах и общественных местах.

Напомним, в частности, что Платоновский фестиваль, завершающийся в ближайшие дни, ограничения не коснулись. А вот «Ночь в Дивногорье», запланированная на 19 июня, перенесли на август. Также в первом месяце лета не стали проводить еще четыре фестиваля.

В то же время по-прежнему не собираются запрещать общегородской выпускной в ночь со 2 на 3 июля. Хотя некоторые родители выпускников уже просят это сделать.