В Воронеже синоптики рассказали, когда кончится аномальная жара

В такую погоду лучше всего отдыхать на пляже. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Воронежские метеорологи дали прогноз, когда на смену аномальной жаре придет более комфортная погода. По их прикидкам, ждать осталось совсем недолго.

- В течение этой недели дневная температура будет держаться в районе +34…+36 градусов, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – А вот в начале следующей погода, скорее всего, изменится. Прохладу не ожидаем, но жара спадет. Предположительно, до +27…+28 градусов.

В ночь на вторник, 22 июня, синоптики прогнозируют +19 градусов. На луну будут набегать тучи. Днем также при переменной облачности столбик термометра поднимется до +34 градусов.

В среду, 23 июня, ночью метеорологи обещают примерно ту же погоду, что и сутки назад, - +20 градусов. Луна опять периодически будет прятаться за тучи. Днем жара достигнет +35 градусов. На солнце будут набегать облака.

В ночь на четверг, 24 июня, вместо юго-восточного ветра подует восточный. Будет ясно при +20 градусах. Днем снова прогнозируют +35 и переменную облачность.

В пятницу, 25 июня, ночью подует юго-восточный ветер. Синоптики обещают +20 градусов, луна порой будет заходить за тучи. Днем температура поднимется до +36 градусов. Солнце будет печь вовсю, облака его закрывать не будут.