Под Воронежем мотоциклист врезался в «Ладу» и попал в больницу

Удар об "Ладу", судя по всему, был сильным. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 20 июня, около 19.15 на 541 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось ДТП.

25-летний местный житель на мотоцикле «Кавасаки ZZR-400» ехал по полосе торможения со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Он врезался в двигавшуюся впереди «Ладу-Гранту», за рулем которой была 31-летняя жительница Каширского района. Мотоциклист получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.