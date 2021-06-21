Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2021 11:00

Под Воронежем мотоциклист врезался в «Ладу» и попал в больницу

Авария случилась в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Удар об "Ладу", судя по всему, был сильным.

Удар об "Ладу", судя по всему, был сильным.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 20 июня, около 19.15 на 541 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось ДТП.

25-летний местный житель на мотоцикле «Кавасаки ZZR-400» ехал по полосе торможения со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Он врезался в двигавшуюся впереди «Ладу-Гранту», за рулем которой была 31-летняя жительница Каширского района. Мотоциклист получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.

Так выглядел после аварии мотоцикл.

Так выглядел после аварии мотоцикл.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.