В Воронеже в озере утонул мужчина

Тело мужчины вытащили из воды примерно в 15 часов 20 июня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 20 июня, трагический несчастный случай произошел на озере Большом в микрорайоне Подклетное.

32-летний мужчина отдыхал на пляже вместе с компанией и решил искупаться. Приятели хватились его не сразу. А когда забили тревогу, было уже поздно. Мужчины нигде не было видно. Водолазы обнаружили его тело около 15 часов.

- Наши сотрудники проводят проверку по факту гибели мужчины, - сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета. – Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти. Кроме того, следователи опрашивают очевидцев трагедии.