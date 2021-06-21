В центре Воронежа на 4,5 часа запретят парковку

Парковку запретят на 4,5 часа, чтобы не мешать возложению венков и цветов на площади Победы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во вторник, 22 июня на части проспекта Революции днем нельзя будет припарковаться. Запрет будет действовать с 7.00 до 11.30 на участке от дома № 23 до дома № 29 по нечетной стороне и от дома № 22 до дома № 30 по четной.

Парковаться не разрешат для того, чтобы машины не мешали церемонии возложения цветов и венков, посвященной Дню памяти и скорби.

Напомним также, что в тот же день с 8.40 до 9.30 будет закрыто движение по части дороги у памятника Ивану Черняховскому у вокзала «Воронеж-1». Причина та же – возложение венков и цветов.