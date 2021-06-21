В центре Воронежа столкнулись две иномарки: двое раненых

"Рено" отбросило прямо на металлический забор. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 20 июня, около 10 часов у дома № 17 по улице Кольцовской случилась авария.

35-летняя жительница Воронежа, рулившая «Рено Сандеро», ехавшая со стороны улицы Карла Маркса в направлении Феоктистова, на перекрестке со светофором не уступила дорогу «БМВ 318». Немецкая иномарка двигалась по Комиссаржевской со стороны Студенческой к улице Революции 1905 года. Машины столкнулись. «Рено» после удара «оседлало» металлический забор посреди дороги.«БМВ» осталось стоять на перекрестке.

"БМВ" после столкновения осталось стоять посреди дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

26-летний воронежец, руливший «БМВ», как и его коллега по несчастью на «Рено», серьезных травм не получили. А вот пассажиров французской иномарки, мужчину и женщину из Воронежа (обоим по 48 лет) отвезли в больницу.

- Всего 20 июня в Воронежской области случи лось 94 ДТП, из них 57 – в Воронеже, 29 – в районах и 8 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 12 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 28 пьяных водителей и еще шестерых ехавших на красный свет.