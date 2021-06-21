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Происшествия21 июня 2021 10:03

В центре Воронежа столкнулись две иномарки: двое раненых

В ДТП на Кольцовской пострадали мужчина и женщина
Юрий КОЗЛОВ
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"Рено" отбросило прямо на металлический забор.

"Рено" отбросило прямо на металлический забор.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 20 июня, около 10 часов у дома № 17 по улице Кольцовской случилась авария.

35-летняя жительница Воронежа, рулившая «Рено Сандеро», ехавшая со стороны улицы Карла Маркса в направлении Феоктистова, на перекрестке со светофором не уступила дорогу «БМВ 318». Немецкая иномарка двигалась по Комиссаржевской со стороны Студенческой к улице Революции 1905 года. Машины столкнулись. «Рено» после удара «оседлало» металлический забор посреди дороги.«БМВ» осталось стоять на перекрестке.

"БМВ" после столкновения осталось стоять посреди дороги.

"БМВ" после столкновения осталось стоять посреди дороги.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

26-летний воронежец, руливший «БМВ», как и его коллега по несчастью на «Рено», серьезных травм не получили. А вот пассажиров французской иномарки, мужчину и женщину из Воронежа (обоим по 48 лет) отвезли в больницу.

- Всего 20 июня в Воронежской области случи лось 94 ДТП, из них 57 – в Воронеже, 29 – в районах и 8 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 12 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 28 пьяных водителей и еще шестерых ехавших на красный свет.