Под Воронежем местные жители сообщили о новой попытке осушить озеро Круглое

Попытка осушить озеро Круглое в 2016 году провалилась. Фото: из архива «КП»

В соцсетях появилась информация о новой попытке осушить озеро Круглое в микрорайоне Подгорное. Местные жители заметили подозрительную траншею. Она, правда, ведет не в Дон, как это было в 2016 году. Возможно, просто готовят инженерные сети для какого-то жилищного объекта. Но люди теперь опасаются любого рва возле озера.

Напомним, попытка спустить озеро была предпринята в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года. Тогда так и не установленные злоумышленники прокопали траншею, по которой вода стала уходить в Дон. Ров успели вовремя засыпать.

Во время разбирательства установили, что траншею прокопали на месте, находящейся в ведении строительной компании «ВИТ-Строй». С этой фирмой, правда, тогда судились сотрудники территориального управления Росимущества, они хотели вернуть землю рядом с озером в федеральную собственность.

По факту попытки осушить озеро возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Однако ощутимых результатов его расследование до сих пор так и не дало.