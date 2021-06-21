В Воронеже вторую часть XI Платоновского фестиваля посетили 36 тыс зрителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 июня в Воронеже завершилась вторая часть XI Платоновского фестиваля. В летней программе форума искусств выступили более 500 артистов из девяти стран. В июне события Платоновфеста посетили более 36 тыс зрителей.

Фестиваль стартовал проектом «Воронежский кейс. Возможности». В рамках кейса показали восемь спектаклей воронежских театров, которые посмотрели 30 критиков, кураторов и директоров фестивалей из семи стран: Болгарии, Румынии, Эстонии, Беларуси, Армении, Хорватии, России. Новшеством 11-го сезона стал цикл перформансов «Платонов-2021», который включил в себя четыре специально созданных для фестиваля работы.

В визуальную программу 2021 года вошли три выставки. В музее имени Крамского представили две их них - «Бубновый валет. Эманация измов» и «Аркадий Шайхет. Свидетель времени», в зале на Кирова, 8 показали «Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись». В экспозицию «Бубнового валета» вошли картины из семи музеев страны.

В основной театральной программе Платоновфеста с 3 по 20 июня прошли 42 показа спектаклей из Москвы, Новосибирска, Архангельска и Новокузнецка, а в музыкальной - четыре концерта академической музыки и творческий вечер лауреата Платоновской премии 2021 года композитора Леонида Десятникова. Кроме того, на опен-эйре «Музыка мира в Белом колодце» выступили группы из трех стран: Сербии, Греции и России. Его посетили более 3000 зрителей.

На площадке 1900 показали пять бесплатных видео-записей немецких спектаклей из программы фестиваля Theatertreffen.

В рамках программы «Театр – плюс» прошло шесть творческих встреч, а в литературной программе - шесть встреч с литераторами. В книжной ярмарке свои издания представили 144 издательства.