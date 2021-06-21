32 воронежских выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В экзамене приняли участие почти десять тысяч человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

32 выпускника Воронежской области написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Всего в в экзамене приняли участие 9789 человек из 10 737 подавших заявление. Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году необходимы для получения аттестата.

Общие результаты по предмету в 2021-м остались на уровне прошлых двух лет: 70 и более баллов получили 5360 человек (54.7 % от всех сдавших экзамен), 85 и более баллов заработали 1921 выпускников (19.6 %). Средний балл по региону составил 70. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24 балла.

Экзамен по русскому языку длится три часа 30 минут (210 минут). Для сдачи испытания задействовали все 65 пунктов проведения ЕГЭ в регионе. Самый массовый экзамен прошел в штатном режиме.

По итогам итогов четырех экзаменов в Воронежской области 53 стобалльника. На экзамене по химии наивысший балл получили девять человек, 12 выпускников на отлично сдали литературу.