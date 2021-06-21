Юрий Бутусов ответил воронежцам на критику модных режиссеров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Драму, оперу и психологический сеанс в одном флаконе устроил воронежцам известный режиссер Юрий Бутусов. Постановку РАМТа «Сын», вошедшую в десятку лучших спектаклей 2020 года, привез в Воронеж Платоновфест.

История неприкаянного подростка, разрывающегося между разошедшимися родителями. История родительского эгоизма. Это очень сильный, стильный и авангардный спектакль. Здесь утрированы движения и интонации, забелены лица, актер, играющий сына, гораздо старше своего сценического «папаши». Кто-то назовет постановку странной. Но режиссер использует все эти приемы намеренно, чтобы привлечь внимание к теме отцов и детей. Она вечна как мир, но во времена всеобщей гонки за благами, дети у родителей отходят на второй план. «Сын» - для того, чтобы достучаться до наших сердец. В пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера Бутусов увидел шекспировские отголоски.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мне эта тема очень откликнулась. Отношения этого парня с матерью и отцом очень напоминают проблемы Гамлета. Мы все, независимо от возраста, находимся в сложных взаимоотношениях с родителями. Во всяком случае, я это чувствую так, - отметил режиссер. - Говорят, человек становится взрослым, когда родители умирают. Но мне кажется, что мы выясняем с ними отношения до конца своей жизни. Перебираем то, что было, думаем, делаем выбор. Во всяком случае, так происходит со мной. Выбор между папой и мамой - нечто гораздо большее, чем вопрос "с кем я буду жить". Есть пьесы, которые являются замкнутыми на себе, некой самоценной структурой. Зеллер настолько блистательный драматург, было бы достаточно просто прочитать его пьесу. Она очень сюжетна, в ней нет сложных философских отступлений, но есть смыслы внутри - при всей скупости формы. Мне хотелось дать этой пьесе «воздуха», выйти за рамки сюжетного треугольника сын-папа-мама. Мне была важна история не мальчика, а человеческой души.

Как признался режиссер, он готов к тому, что не всякий зритель оценит красоту постановки.

- Я уважаю высокую критику, которая еще осталась. Современный же зритель отчасти стал потребителем, и в этом виноват сам театр, когда стал делать постановки на потребу. Публика думает, что театр - обслуживающая организация, которая должна развлекать, веселить. Меня это расстраивает. Режиссер - авторская профессия, а не обслуживающая. Я иду той дорогой, которой мне интересно. И хочу, чтобы между зрителем и режиссером был диалог.

На творческой встрече, кстати, одна из зрительниц подняла тему таланта и «модности» режиссеров. Дама пожаловалась на спектакль Константина Богомолова «Преступление и наказание», который Платоновфест привозил в прошлом году.

- Петра Лужина играет карлик. Неужели ничтожество героя надо было выражать вот таким лубочно-примитивным образом, - недоумевала женщина. - У меня сложилось впечатление, что меня держат за идиотку. Должны быть для режиссера какие-то «красные флажки», за которые нельзя заходить?

- Если вам не нравится - просто не ходите на спектакли этого режиссера. Никаких «красных флажков» не существует и не должно быть. В поле культуры находится большое количество людей, и каждый вправе сделать свой выбор. Я не видел этот спектакль, но, возможно, у этого актера, который играл Лужина, потрясающая харизма. Режиссерское видение не всегда может совпадать с литературной первоосновой. Если вам не нравится тот или иной режиссер, если это плоско и сделано только ради эпатажа,- можете просто не ходить больше на его спектакли! Я тоже ненавижу, когда меня держат за дурака. Я просто не смотрю такие фильмы, не хожу на такие спектакли. А «красные флажки» - синоним цензуры. Это дело выбора. Режиссер - авторская профессия, мне неинтересно ей заниматься, если я не имею право на высказывание. Мне кажется, сейчас присутствует какая-то зрительская оголтелость в своем праве судить.