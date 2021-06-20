На XX съезде «Единой России» были определены лидеры списков партии на выборах в сентябре

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В Москве 19 июня прошел съезд «Единой России», на котором были окончательно сформированы и утверждены региональные группы кандидатов в депутаты Госдумы. Воронежскую группу возглавил заместитель председателя Госдумы, член Высшего совета партии Алексей Гордеев.

Напомним, совсем недавно именно он призвал партию к отчету перед избирателями. Причем публично выступить должны как члены местных отделений, так и президиум политсовета.

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«На мой взгляд, именно отчет политической партии перед российскими гражданами является своевременным и важным решением для нашей политической системы. Тем самым повышается ответственность публичной политики, ее активность, что в свою очередь, сказывается на качестве власти, ее открытости перед обществом», - обратился к членам партии «Единая Россия» экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

На Съезде делегацию от нашего региона возглавлял член президиума Генсовета партии, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он подчеркнул, что главное – доверие граждан, поэтому одна из важнейших задач, к выполнению которой необходимо преступить уже сейчас – формирование «народной программы».

«Важно честно и открыто разговаривать с гражданами, слышать и прислушиваться к ним, поддерживать их инициативы», - отметил лидер воронежских единороссов.

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Владимир Нетёсов так же сообщил: «Мы будем продолжать вести ответственную социальную политику, поддерживать рынок труда и совершенствовать трудовое законодательство, развивать сферу здравоохранения и образования: реконструировать и открывать современные медучреждения и учебные заведения, привлекать в науку молодые кадры, создавать современную инфраструктуру на селе. Задач достаточно много, но главное, что все они направлены на защиту интересов наших граждан и заботу о людях».

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О том, что реализовать поставленные задачи под силу партии «Единая Россия» говорит и федеральный список кандидатов на выборы в Государственную Думу-2021.

Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками Съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Выступление Владимира Путина на ХХ Съезде «Единой России» и его предложение «пятерки» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре – это огромный плюс к электоральным возможностям партии, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Сильные кандидаты представляют и наш регион. Вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев возглавил территориальную группу Воронежской области. Вместе с ним в список «Единой России» вошли лидеры предварительного голосования: действующий депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, главный врач Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирина Тулинова, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич», - прокомментировал Владимир Нетёсов.

Сбалансированность списку «Единой России» придает, с одной стороны, присутствие в нем очень опытных фигур, отметил генеральный директор Агентства региональных исследований, доктор политических наук Ростислав Туровский. «С другой стороны, произошло масштабное обновление списка не просто на количественном уровне, а путем включения в него людей, которые не всегда могут быть названы политиками, но которые завоевали свой авторитет в общественной деятельности и в социальной сфере», — отметил Ростислав Туровский.

На Съезде были приняты основные направления предвыборной Программы «Единой России». Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.