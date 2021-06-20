Воронежцам предложили новый, современный способ поздравления медработников с профессиональным праздником

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В парках «Алые Паруса» и «Центральном Парке Динамо» была установлена конструкция с надписью «Спасибо врачам» и QR-кодом. Так партийцы объединили реальное и виртуальные пространства.

Гуляя по паркам можно отсканировать QR-код, который отправит пользователя в чат-бот , и предложит отправить виртуальное поздравление медицинским работникам в их профессиональный праздник.

Такой способ сказать врачам «спасибо» уже оценили воронежские блоггеры, которые поспешили разместить видео об этом необычном способе поздравления в своих аккаунтах. Все пожелания в дальнейшем аккумулируются в канале , где любой желающий может прочитать эти поздравления.

Помимо виртуальных пожеланий от благодарных пациентов, медработников Воронежской области также поздравили с профессиональным праздником и официальные лица партии «Единая Россия».

Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова поблагодарила всех сотрудников за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание и пожелала всем доброго здоровья, профессиональных успехов, поддержки и признания, душевного равновесия и гармонии, благодарных улыбок выздоравливающих пациентов!

Секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Облдумы Владимир Нетёсов обратился к медикам со словами поздравления и глубокой благодарности за самоотверженный труд, профессионализм и верность врачебному долгу. А еще — за мужество и стойкость, которые были проявлены в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Владимир Нетёсов также отметил, что забота о здоровье населения является одним из основных приоритетов органов исполнительной и законодательной власти, а прочная правовая база позволяет проводить системную работу по модернизации здравоохранения.

«В 2020 году на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» из федерального и областного бюджета направлено свыше 33 млрд руб. В рамках этой программы было приобретено современное оборудование, внедрялись новые технологии, повышалась зарплата специалистов. Наша главная цель — обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медуслуг. Они должны соответствовать требованиям времени», — отметил Владимир Нетёсов.