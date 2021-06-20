В воронежской квартире выгорела комната с натяжным потолком

Днем в воскресенье к многоэтажному дому №3 по улице Героев Стратосферы съехались пожарные расчеты. В двухкомнатной квартире возник пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, огонь уничтожил натяжной потолок и вещи в комнате площадью 12 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось 12 человек, 4 единицы техники. В ЧП никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.