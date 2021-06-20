Воронежский Центральный парк привели в порядок после потопа

Парк снова готов встречать гостей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье, 20 июня, Центральный парк Воронежа заработал в обычном режиме. Три дня потребовалось рабочим, чтобы привести его в порядок после потопа, вызванного ливнем 16 июня.

Напомним, в этот день за полчаса проливного дождя парковка и центральная аллея парка почти на метр ушли под воду. В потоке утонули торговые точки и автомобили. На следующий день место отдыха закрыли и бросили в него «десант» коммунальщиков. Все три дня они с помощью техники и вручную очищали от грязи плитку, ремонтировали скамейки и тротуары, поправляли разрушенные клумбы.

Фото последствий потопа можно посмотреть в фоторепортаже «Комсомолки».