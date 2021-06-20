Воронежские таксисты останавливаются под запрещающими знаками и не пользуются ремнями безопасности

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В УГИБДД по Воронежской области подвели итоги профилактической акции «Такси», в рамках которой полицейские проверили соблюдение водителями правил перевозки пассажиров.

- У каждого водителя легкового такси было проверено наличие всех документов, необходимых для осуществления пассажирских перевозок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Среди выявленных нарушений самыми распространенными были пренебрежение ремнями безопасности, нарушение требований разметки, остановка и стоянка под запрещающими знаками. На всех нарушителей инспекторы составили протоколы и выписали штрафы от 1000 до 1500 рублей.

Подобного рода мероприятия на территории областного центра будут проводиться на постоянной основе, - пообещали в полиции.