Жительница Воронежа попалась на мошенническое объявление в интернете о продаже ваучеров

За сутки воронежцы лишились 1,7 миллиона рублей Фото: из архива «КП»

50-летняя жительница Воронежа, желая получить прибыль со своих сбережений, позвонила по объявлению о продаже ваучеров, которое нашла в интернете. После этого с потерпевшей по скайпу связался «представитель фирмы», который предложил положить деньги на электронный кошелек. Женщина внесла на счет 800 тысяч рублей. После этого ей пообещали крупную прибыль, если она добавит еще немного. В итоге сумма на счете выросла до 873600 рублей. А мошенники перестали выходить на связь.

И таких доверчивых воронежцев оказалось немало. За сутки жители региона сообщили в полицию о мошенничествах на общую сумму в 1,7 миллиона рублей.

Подозреваемых ищут. По всем случаям в полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».