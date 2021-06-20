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Здоровье20 июня 2021 12:07

За минувшие сутки в Воронежской области от коронавируса умерли еще 9 человек

Суточный прирост составил 196 человек
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Уровень заболеваемости снова растет

Уровень заболеваемости снова растет

Фото: из архива «КП»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Воронежской области продолжает расти. К утру 20 июня региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 196 новых диагнозов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировали 88 131 официально заболевших человек.

К этому дню окончательно выздоровели еще 177 человек. Итого за весь период эпидемии - 83 436.

В списках умерших за минувшие сутки появилось еще девять имен. Всего жертвами болезни стали 3 664 наших земляков.